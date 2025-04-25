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Spor

İspanya Kral Kupası'nda El Classico finali sadece Tivibu Spor'da

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, futbolda Avrupa'nın en büyük kupalarından olan İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Barcelona arasındaki final maçını ekranlara taşıyacak.

IHA25 Nisan 2025 Cuma 11:51 - Güncelleme:
İspanya Kral Kupası'nda El Classico finali sadece Tivibu Spor'da
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, futbolda ve basketbolda Avrupa'nın heyecan dolu maçlarını ekrana taşıyor. İspanya'nın ve Avrupa'nın prestijli kupalarından İspanya Kral Kupası'nda final aşaması Real Madrid ve Barcelona mücadelesine ev sahipliği yapacak. Kupanın sahibinin belli olacağı El Classico mücadelesi, 26 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'da Tivibu Spor 1'den yayınlanacak.

EuroLeague'de play-off aşamasında boy gösteren Fenerbahçe ve A.Efes çeyrek final eşleşmelerinde ilk iki karşılaşmasını geride bıraktı. Paris karşısında çıktığı ilk iki maçın ardından seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, üçüncü maç için deplasmana gidecek. 29 Nisan Salı günü Paris deplasmanında mücadele edecek Fenerbahçe, saat 21.30'da parkeye çıkacak.

A.Efes ise Ergin Ataman'ın antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos karşısında deplasmanda çıktığı ilk iki maçın ardından seriyi 1-1'lik skorla evine taşıdı. İstanbul'da Panathinaikos ile oynancak play-off çeyrek final eşleşmesi üçüncü maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

Maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

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