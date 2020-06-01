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Spor

İspanya La Liga Sevilla - Real Betis maçıyla 11 Haziran'da başlıyor

ispanya La Liga 11 Haziran'da Endülüs Derbisi ile başlıyor. Sevilla'nın Real Betis'i ağırlayacağı maç ile başlayacak lig planlamalara göre 19 Temmuz'da sona erecek.

01 Haziran 2020 Pazartesi 00:27 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 00:28
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İspanya La Liga'nın koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından 11 Haziran tarihinde yeniden başlayacağı açıklandı.

La Liga yönetiminden yapılan açıklamada sezonun kaldığı yerden Sevilla - Real Betis derbisiyle perdelerini açacağı belirtildi. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen İspanya Ligi'nde sezon finalinin ise 19 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Sezon sonuna 11 hafta kala La Liga'da Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken Real Madrid 56 puanla ikinci, Sevilla 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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