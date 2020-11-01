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Spor

İspanya La Liga'da sürpriz lider Real Sociedad

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad, Estadio de Balaidos'da karşılaştı. Konuk ekip maçı 4-1 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.

01 Kasım 2020 Pazar 20:48 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 20:48
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Karşılaşmada Sociedad'ın golleri 24. dakikada David Silva, 34. dakikada Mikel Oyarzabal, 54. ve 82. dakikalarda ise Willian Jose'den geldi.

Celta Vigo'nun tek golü, 77. dakikada Iago Aspas'dan geldi. Celta Vigo'da Jose Fontan 90+3'te kırmızı kart gördü.

Real Sociedad, La Liga'nın 9. haftasında Granada'yı sahasında konuk edecek. Celta Vigo ise aynı haftada Elche'ye konuk olacak.

Celta Vigo'da Emre Mor, 66. dakikada Nolito'nun yerine oyuna dahil oldu. Okay Yokuşlu ise karşılaşmada kadroda yer almasına rağmen oyuna dahil olmadı.

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