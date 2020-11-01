01 Kasım 2020 Pazar 20:48 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 20:48

Karşılaşmada Sociedad'ın golleri 24. dakikada David Silva, 34. dakikada Mikel Oyarzabal, 54. ve 82. dakikalarda ise Willian Jose'den geldi.

Celta Vigo'nun tek golü, 77. dakikada Iago Aspas'dan geldi. Celta Vigo'da Jose Fontan 90+3'te kırmızı kart gördü.

Real Sociedad, La Liga'nın 9. haftasında Granada'yı sahasında konuk edecek. Celta Vigo ise aynı haftada Elche'ye konuk olacak.

Celta Vigo'da Emre Mor, 66. dakikada Nolito'nun yerine oyuna dahil oldu. Okay Yokuşlu ise karşılaşmada kadroda yer almasına rağmen oyuna dahil olmadı.