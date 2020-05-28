İspanya La Liga'nın başlanacağı tarih resmen açıklandı

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:08

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.

Hem La Liga, hem de Segunda Liga'da tüm maçların ise 19 Haziran'da tamamen başlayacağını duyurdu.

İşte La Liga tarafından alınan açıklamalar...

* Hem hafta içerisinde, hem hafta sonunda her gün maç oynanacak. Fikstür, bu programa göre yeniden düzenlenecek.

* İkinci Lig sona erdikten sonra 2 Ağustos'a kadar yükselme maçları sona erecek.

* Planlanan sağlık protokolü, korunacak ve bunun üstünden devam edilecek.

* 1 Haziran'dan itibaren takım halinde antrenmanlar başlayacaktır.

* İspanya Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin yaşadığı zorlukları nedeniyle rafa kaldırılmıştır.

* Bulaşıyı önlemek için maksimum kontrol ve güvenlik devam edecek.