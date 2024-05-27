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Spor

İspanya Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 için aday kadrosu açıklandı

İspanya Milli Takımı'nın 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
İspanya Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 için aday kadrosu açıklandı
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İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luis de la Fuente, turnuva öncesi 29 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024'te İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix Garcia (Girona), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Ayoze Perez (Real Betis)

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