İspanya, milli maç öncesi Konya'ya geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takım ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı, Konya'ya geldi.

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda A Milli Takım ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi. Özel uçakla akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen İspanya kafilesini TFF yetkilileri karşıladı. Güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkış yapan İspanya kafilesi konaklayacakları otele geçti. İspanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 18.15'te basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından İspanya Milli Takımı saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.