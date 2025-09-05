İspanya Milli Takımı, Konya'ya doğru yola çıktı

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak olan maç öncesinde millilerin rakibi İspanya, yola çıktı.
E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen Milli Takım, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Milliler İspanya karşısında zoru başarmak istiyor.
Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
İSPANYA'NIN ADAY KADROSU
Kaleci: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Álex Remiro (Real Sociedad de Fútbol)
Defans: Dani Carvajal (Real Madrid CF), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC), Robin Le Normand (Club Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid CF), Dani Vivian (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen)
Orta Saha: Rodri (Manchester City FC), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal FC), Aleix García (Bayer 04 Leverkusen), Fermín López (FC Barcelona)
Forvet: Álvaro Morata (Como 1907), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesús Rodríguez (Como 1907)