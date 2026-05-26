  • İspanya Milli Takımı tarihinde bir ilk
İspanya Milli Takımı tarihinde bir ilk

İspanya, 2026 Dünya Kupası öncesi kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadro Real Madridli futbolcu yer almadı.

TRT Spor26 Mayıs 2026 Salı 15:38
Son Avrupa Şampiyona İspanya'da teknik direktör Luis de Fuente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durum, tarihte bir ilk.

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'dan ise İspanya Milli Takımı'na tam 8 oyuncu çağrıldı. Tarihinde tam 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Real Madrid'den milli takıma davet edilmeyen futbolcular arasında savunma oyuncuları Dean Huijsen ve Dani Carvajal dikkat çekiyor.

Son Dünya Kupası'nı 2010'da kazanan İspanya'da 2026 takımı Barcelonalı futbolcuların önderliğinde mücadele edecek. De la Fuente'ye doğal olarak bu tercihi soruldu: Ben teknik direktörüm ve oyuncuların nereden geldiğine bakmıyorum. Ön yargım yok. Tek isteğim başarılı bir milli takım.

De La Fuente'nin Barcelona'dan çağırdığı isimler ise Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal ve Ferran Torres. 2022 Dünya Kupası'nda da sadece iki Real Madridli futbolcu kadrodaydı: Carvajal ve şu an Fenerbahçe'de oynayan Asensio.

