İspanya Milli Takımı'nda Real Madrid sürprizi

İspanya Futbol Federasyonu, Uluslar Ligi'nde mücadele edecek kadroyu açıkladı.

Açıklanan kadroda David Raya, Alex Remiro, Sanchez, Pedro Porro, Mingueza, Vivian, Laporte, Pau Torres, Cucurella, Grimaldo, Paredes, Merino, Zubimendi, Fabian, Pedri, Dani Olmo, Alex Baena, Marc Casado, Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy, Oyarzabal, Ayoze, Samu, Bryan Zaragoza isimleri yer aldı.

REAL MADRID DETAYI

İspanya Milli Takımı aday kadrosunda Real Madrid futbolcusu çağrılmaması dikkat çekti.

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'da ise 4 futbol milli takımda yer aldı. Pedri, Dani Olmo, Marc Casado ve Lamine Yamal aday kadroda kendilerine yer buldu.