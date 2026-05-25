İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7234
  • EURO
    53,5796
  • ALTIN
    6713.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Spor

İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

İspanya Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu
ABONE OL

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Luis de la Fuente, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Barcelona'dan 8 oyuncunun dahil edildiği kadroda Real Madrid futbolcusu yer almadı.

Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele edecek İspanya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Defans: Marcos Llorente, Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsi, Eric Garcia (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) Gavi, Pedri, Dani Olmo (Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)

Forvet: Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace)

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.