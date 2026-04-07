7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • İspanya - Mısır maçındaki skandal tezahüratlar sonrası FIFA devreye girdi
Spor

İspanya - Mısır maçındaki skandal tezahüratlar sonrası FIFA devreye girdi

spot FIFA, İspanya ile Mısır arasında oynanan dostluk maçında tribünlerden yükselen İslamofobik tezahüratlar nedeniyle Royal Spanish Football Federation hakkında disiplin soruşturması başlattı.

AA7 Nisan 2026 Salı 20:27 - Güncelleme:
İspanya - Mısır maçındaki skandal tezahüratlar sonrası FIFA devreye girdi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, İspanya ile Mısır milli takımları arasında 31 Mart'ta oynanan dostluk maçında bir grup taraftarın İslamofobik tezahüratta bulunması nedeniyle soruşturma açtı.

FIFA'dan İspanyol basınına sözlü olarak yapılan ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından da doğrulanan açıklamada, İspanya-Mısır maçında yaşanan olaylarla ilgili RFEF hakkında disiplin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Barselona kentindeki RCDE Stadyumu'nda oynanan dostluk maçının ilk yarısında bir grup İspanyol taraftar "Zıplamayan Müslüman" diye tezahürat yapmış, Mısır Milli Marşı'nı ıslıklamış ve sosyalist İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli sloganlar atmıştı.

İspanyol basını, RFEF'nin FIFA Disiplin Komitesince başlatılan soruşturma kapsamında argümanlarını sunacağını, gerekli görülmesi halinde tanıkların çağırabileceğini ve soruşturmanın sonuçlanması için son tarih bulunmadığını yazdı.

RFEF, İslamofobik tezahüratların ardından maçın devre arasında anons yaptırarak, stadyumdaki İspanyol taraftarlara hakaret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık niteliğindeki tezahüratlardan kaçınma çağrıları yapmış ve stadyumdaki dev ekrandan sporda şiddetin önlenmesi mevzuatı uyarınca bu tür eylemlerin yasak olduğunu hatırlatmıştı.

Maçın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, RFEF ve başkanı Rafael Louzan, milli futbolcular Pedro Gonzalez Lopez ve Lamine Yamal ile teknik direktör Luis de la Fuente, söz konusu söylemleri kararlılıkla kınayarak, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için hep birlikte önlem alınması çağrısında bulunmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.