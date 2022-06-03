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Spor

İspanya, Portekiz ile yenişemedi

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde konuk ettiği Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

3 Haziran 2022 Cuma 00:29 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde İspanya ile Portekiz kozlarını paylaştı.

Sevilla kentindeki Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 28. dakikasınmda Sarabia'nın asistini Morata gole çevirdi ve ilk yarıyı İspanya önde tamamladı. Oyunun kontrolünü elinde bulundurmaya çalışan İspanya, dakikalar 82'yi gösterdiğinde beraberlik golüne engel olamadı. Cancelo'nun asistinde Horta topu ağlara göndererek maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla İspanya ve Portekiz, Uluslar Ligi gruplarına 1'er puanla başlamış oldu.

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