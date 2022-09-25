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Spor

İspanya, sahasında İsviçre'ye kaybetti

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta sahasında konuk ettiği İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu ve 8 puanda kaldı.

25 Eylül 2022 Pazar 00:33 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İspanya sahasında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Zaragoza'da oynanan karşılaşmayı İsviçre 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo attı. İspanya'nın tek golü ise 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.

İsviçre'de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından İsviçre 6 puana yükseldi. İspanya 8 puanda kaldı.

Grubun son haftasında İspanya, Portekiz deplasmanına çıkacak. İsviçre sahasında Çekya'yı ağırlayacak.

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