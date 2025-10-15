İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

İspanya seriyi bozmadı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya, sahasında Bulgaristan ile karşılaştı. İspanya, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

15 Ekim 2025 Çarşamba 00:14
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya, sahasında Bulgaristan ile karşılaştı. İspanya, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 35 ve 57. dakikalarda Mikel Merino, 79. dakikada kendi kalesine Atanas Atanasov Chernev ve 90. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı.

Bu sonucun ardından İspanya, elemelerde 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaştı. Bulgaristan'ın elemelerde puanı bulunmuyor.

İspanya, gruptaki bir sonraki maç haftasında Gürcistan deplasmanına gidecek. Bulgaristan ise A Milli Takım'a konuk olacak.

