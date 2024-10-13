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Spor

İspanya son nefeste kazandı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. Maçında İspanya, sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi. İspanya, Estadio Enrique Roca de Murcia Stadyumu'ndaki maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

13 Ekim 2024 Pazar 00:27 - Güncelleme:
İspanya son nefeste kazandı
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. Maçında İspanya, sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi. İspanya, Estadio Enrique Roca de Murcia Stadyumu'ndaki maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Martin Zubimendi attı.

VİCTOR NELSSON 11'DE

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İspanya, 7 puana yükseldi. Danimarka ise 6 puanda kaldı.

İspanya, bir sonraki maçta Sırbistan'ı konuk edecek. Danimarka deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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