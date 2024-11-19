İspanya son nefeste kazandı

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. grup son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, 3-2'lik İspanya zaferi ile tamamlandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Pino, 68. dakikada Gil ve 90+3'te penaltıdan Zaragoza attı.

Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre'nin golleri ise 63. dakikada Monteiro ve 85. dakikada penaltıdan Zeqiri ile geldi.

İspanya'da Pedri, 32. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla İspanya, puanını 16 yaparak grubu lider tamamladı.

İsviçre ise 2 puanla 4. sırada yer aldı ve B Ligi'ne düştü.