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Spor

İspanya Süper Kupa finali, Tivibu Spor'da

Real Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya Süper Kupa final mücadelesi Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da yayınlanacak.

AA10 Ocak 2025 Cuma 13:02 - Güncelleme:
İspanya Süper Kupa finali, Tivibu Spor'da
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Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Real Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya Süper Kupa final mücadelesini canlı yayınlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya Süper Kupa'da, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ve Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde karşı karşıya gelecek.

"El Clasico"nun sahne alacağı İspanya Süper Kupa final mücadelesi, 12 Ocak Pazar TSİ 22:00'de sadece Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesi, bu sezon iki takım arasındaki ikinci karşılaşma olacak. La Liga'da oynanan ilk maçta Barcelona, Real Madrid'i 4-0'lık skorla geçmişti.

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