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Spor

İspanya Süper Kupası 12. kez Real Madrid'in

Real Madrid, İspanya Süper Kupa'nın finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek 12. kez kupanın sahibi oldu.

16 Ocak 2022 Pazar 23:52 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 23:52
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İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e kupayı getiren golleri 38. dakikada Luka Modric ve 52. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.

Real Madrid'de Eder Militao kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Athletic Bilbao'da Raul Garcia, 89. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Real Madrid, kupayı 12. kez müzesine kazandırdı.

Son şampiyon Athletic Bilbao ise 3. kez final kaybederken kupayı 4. kez kazanma fırsatını tepti.

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