İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6457
  • EURO
    52,0445
  • ALTIN
    7118.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya ve Fas'ta gündem oldu! Herkes Youssef En-Nesyri'yi konuşuyor
Spor

İspanya ve Fas'ta gündem oldu! Herkes Youssef En-Nesyri'yi konuşuyor

Fenerbahçe'den Suudi ekibi Al- Ittihad'a transfer olan Faslı yıldız Youssef En-Nesyri yeni takımıyla çıktığı maçta 1 gol, 1 asist yaparak geceye damga vurdu. Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu'nda oynanan 7-0'lık Al-Gharafa maçında yıldızlaşan golcü hem İspanya'da hem de Fas'ta gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
İspanya ve Fas'ta gündem oldu! Herkes Youssef En-Nesyri'yi konuşuyor
ABONE OL

Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu maçında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Suudi ekibinin, Katar temsilcisi Al-Gharafa'yı 7-0 yendiği müsabakada 1 gol, 1 asist yapan En-Nesyri geceye damgasını vuran isim oldu.

Maçın 3. dakikasında Al Ittihad'da ilk golünü kaydeden Faslı santrfor, yeni takımının oyun tarzına hızla uyum sağladığını gösterdi.

28 yaşındaki futbolcunun Al-Gharafa maçındaki performansı İspanyol basınında da gündem oldu. Marca gazetesindeki haberde, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e transfer olan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'yı unutturduğu ifade edildi.

Haberde Faslı golcü için "En-Nesyri, Al-Ittihad taraftarlarına Benzema'yı unutturdu ve Joselu'yu zor durumda bıraktı" başlığıyla verilen haberde "Al-Ittihad, Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nu dolduran coşkulu atmosferde En-Nesyri'nin hızla etkisini göstermesi için 3 dakikaya ihtiyaç duydu ve taraftarlara, Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transferinin yarattığı hayal kırıklığını unutturdu." yorumu yapıldı.

Öte yandan En-Nesyri, Fas basınında da gündem oldu. Golcü oyuncu için ülkesinin medyasında şu ifadeler kullanıldı:

Mountakhab: Youssef En-Nesyri büyük etki yarattı: Gol ve asist.

Le360 Sport: En-Nesyri, Al-Ittihad'daki ilk maçında Al Gharafa'ya karşı ezici bir zafer elde etti.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.