Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu maçında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Suudi ekibinin, Katar temsilcisi Al-Gharafa'yı 7-0 yendiği müsabakada 1 gol, 1 asist yapan En-Nesyri geceye damgasını vuran isim oldu.

Maçın 3. dakikasında Al Ittihad'da ilk golünü kaydeden Faslı santrfor, yeni takımının oyun tarzına hızla uyum sağladığını gösterdi.

28 yaşındaki futbolcunun Al-Gharafa maçındaki performansı İspanyol basınında da gündem oldu. Marca gazetesindeki haberde, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e transfer olan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'yı unutturduğu ifade edildi.

Haberde Faslı golcü için "En-Nesyri, Al-Ittihad taraftarlarına Benzema'yı unutturdu ve Joselu'yu zor durumda bıraktı" başlığıyla verilen haberde "Al-Ittihad, Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nu dolduran coşkulu atmosferde En-Nesyri'nin hızla etkisini göstermesi için 3 dakikaya ihtiyaç duydu ve taraftarlara, Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transferinin yarattığı hayal kırıklığını unutturdu." yorumu yapıldı.

Öte yandan En-Nesyri, Fas basınında da gündem oldu. Golcü oyuncu için ülkesinin medyasında şu ifadeler kullanıldı:

Mountakhab: Youssef En-Nesyri büyük etki yarattı: Gol ve asist.

Le360 Sport: En-Nesyri, Al-Ittihad'daki ilk maçında Al Gharafa'ya karşı ezici bir zafer elde etti.