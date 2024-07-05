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  • İspanya yarı final biletini 119'da aldı! Ev sahibi Almanya'dan EURO 2024'e dramatik veda
Spor

İspanya yarı final biletini 119'da aldı! Ev sahibi Almanya'dan EURO 2024'e dramatik veda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde ev sahibi Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanan maçın 119. dakikasında Merino ile öne geçen İspanya, yarı finale yükselen taraf oldu.

5 Temmuz 2024 Cuma 21:38 - Güncelleme:
İspanya yarı final biletini 119'da aldı! Ev sahibi Almanya'dan EURO 2024'e dramatik veda
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EURO2024 Çeyrek Final maçında İspanya, Almanya ile karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan ve uzatmalara giden maçı İspanya 2-1 kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Dani olmo, 119. dakikada Mikel Merino kaydetti. Almanya'nıntek golü 51. dakikada Wirtz'ten geldi.

PEDRİ DEVAM EDEMEDİ

İspanya'da Barcelona forması giyen Pedri, 8. dakikada sakatlanarak yerini Dani Olmo'ya bıraktı. Pedri'nin yerine oyuna giren Olmo, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde 20 yaşına girmeden önce bir turnuvada üç asist yapan ilk oyuncu oldu.

İspanya maçında sarı kart gören Antonio Rüdiger, bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Almanya turu geçebilseydi Rüdiger forma giyemeyecekti.

İspanya'nın yarı finaldeki rakibi Portekiz - Fransa maçının galibi olacak.

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