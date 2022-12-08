Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na, son 16 turunda Fas'a penaltılarla elenerek veda eden İspanya'da fatura teknik direktör Luis Enrique'ye kesildi. İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya Milli Takımı'nın son yıllarda yakaladığı başarıyı sürdürmek amacıyla yeni bir projenin başlaması gerektiği vurgulanarak "İspanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Luis Enrique'ye ve teknik ekibine teşekkür eder." ifadelerine yer verildi.