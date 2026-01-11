İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

İspanya'da Dominik Livakovic krizi

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Girona'ya kiralık olarak gönderilen Dominik Livakovic için belirsizlik devam ediyor. Girona'da forma şansı bulamayan Hırvat kaleci Dünya Kupası öncesi eski takımı Dinamo Zagreb'e geri dönmek istedi ancak transfer gerçekleşmedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 15:32 - Güncelleme:
İspanya'da Dominik Livakovic krizi
ABONE OL

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Girona'ya giden Dominik Livakovic için İspanya'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

TRANSFERİ TAMAMLAYAMADI

Girona'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Livakovic, kulübünden ayrılmadı.

Eski takımı Dinamo Zagreb ile adı geçen ve Girona'dan Hırvat ekibine transferi beklenen 31 yaşındaki eldiven, transfer sürecini henüz tamamlayamadı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Livakovic, bu gelişmenin ardından Girona ile antrenmanlara geri döndü. Ancak Hırvat eldiven ile ilgili İspanyol ekibinden ayrılık mesajı geldi.

Girona Teknik Direktörü Michel, ligde Osasuna ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada Livakovic'in kadroda olacağını ancak deneyimli kalecinin takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Michel, Livakovic için yaptığı açıklamada, "Hala onun ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kulüplerle ilgili durumu çözüme kavuşmadı. Bizim için oynamaya uygun olmasa da kadroda olacak." dedi. (*Livakovic, Osasuna mücadelesinde kadroda yer aldı ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı)

LIVAKOVIC YERİNE STEGEN

Girona, Livakovic'in takımdan ayrılması durumunda Barcelona'dan Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'i kadrosuna katmak istiyor.

OYNAMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe ile bu sezon resmi maça çıkan Livakovic, bu yüzden Girona ile maça çıkmak istemiyor. FIFA'nın kuralı gereği, bir futbolcu, bir sezonda 3 farklı takımla resmi maça çıkamıyor.

Dünya Kupası öncesi oynamak isteyen Livakovic, bu nedenle Girona'da fazla forma şansı bulamayacağı için İspanyol ekibinde sahaya çıkmak istemiyor.

MİLLİ TAKIM RİSKİ

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Livakovic'in, bu sezon süre bulamaması deneyimli kalecinin milli takımdaki konumunu da riske atıyor.

İtalyan ekipleriyle de adı geçen 31 yaşındaki kalecinin bu gelişmelerin ardından geleceği büyük bir merak konusu oldu.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden Livakovic'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
