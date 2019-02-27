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İspanya'da El Clasico haftası

İspanya'da El Clasico haftası başlıyor. Futbolseverleri 4 gün içinde birbirinden zevkli iki dev maç bekliyor.

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Real Madrid ile Barcelona kozlarını önce kupada paylaşacak. İspanya'da nefesler tutuldu, dikkatler Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak maçlara çevrildi.
 
Ezeli rakipler kozlarını önce Nou Camp'taki 1-1'lik Kral Kupası yarı final maçının rövanşında paylaşacak. El Clasico heyecanı ardından ligde yaşanacak.
 
İki ekip 4 gün içinde oynayacakları maçlar öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
 
Luis Suarez ve Messi ikilisine güvenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde takımının başında çıkacağı 100'üncü maçın heyecanını taşıyor.
 
Dalyanın dev maça denk gelmesini güzel bir tesadüf olarak niteleyen Valverde , bunu finale çıkarak taçlandırmak istediğini vurguladı.
 
El Clasico'nun diğer cephesinde ise heyecanlı bir bekleyiş hakim.
 
Teknik direktör Santiago Solari çok iyi hazırlandıklarını belirterek, maçta eğlenmeyi hak ettiklerini ifade etti..
 
Solari basın mensuplarının Messi'den korkuyor musunuz sorusu üzerine futbolda böyle bir tabire yer olmadığını söyledi.
 
Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madrid - Barcelona kral kupası yarı final rövanş maçı 23.00'te başlayacak.
 
(TRT Spor)
 

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