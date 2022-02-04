İspanya'da Enes Ünal rüzgarı! Dur durak bilmiyor

star.com.tr 4 Şubat 2022 Cuma 23:48 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 23:49

Enes Ünal, Getafe'nin La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde evinde Levante'yi ağırladığı mücadelede ilk 30 dakikada 2 gol birden atarak müthiş bir performans sergiledi. Enes Ünal, Getafe forması ile çıktığı son 12 maçta 9 gol atarak büyük beğeni topladı.

ENES ÜNAL'IN 9. GOLÜ

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen milli golcü Enes Ünal, bu sezon toplam 22 resmi maçta forma giyerken 9 golle takımına katkıda bulundu. Enes Ünal, 22 maçın 18'inde ilk 11'de yer buldu.

"DURDURULAMAZ BİR KAFA VURUŞU YAPTI"

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Enes Ünal'ın Levante'ye karşı attığı ilk gol için, "Türk forvet, Getafe'yi öne geçirmek için yakın direkten durdurulamaz bir kafa vuruşu yaptı." ifadelerine yer verildi.

ENES ÜNAL'IN PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Getafe'nin 2020 yaz aylarında 9 milyon euro bedelle Villareal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro. 24 yaşındaki milli golcü, İspanya'da daha önceden Levante, Villareal ve Real Valladolid'de de forma giydi.