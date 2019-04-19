İspanya'da gülen Valencia

Valenica, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 3-1’in rövanşında konuk ettiği Villarreal’i 2-0 mağlup etti ve yarı finale ismini yazdıran taraf oldu.

Valencia’ya galibiyeti getiren golleri Latorre ve Parejo kaydetti.

Valencia, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal’in rakibi oldu.