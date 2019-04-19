İspanya'da gülen Valencia
UEFA Avrupa Ligi’nde Valencia, çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında Villarreal’i konuk etti.
Valenica, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 3-1’in rövanşında konuk ettiği Villarreal’i 2-0 mağlup etti ve yarı finale ismini yazdıran taraf oldu.
Valencia’ya galibiyeti getiren golleri Latorre ve Parejo kaydetti.
Valencia, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal’in rakibi oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.