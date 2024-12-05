Arda Güler, hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündemden düşmüyor. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de forma şansı bulamaması nedeniyle Avrupa'dan birçok takımın yakın markajında olan Arda için çarpıcı değerlendirmelerde bulunuluyor.

"BAŞKA TAKIMDA YILDIZ OLURDU"

Real Madrid'e yakın bir basın yayın organında çıkan haberde Arda Güler için övgü dolu sözler sarf edildi. Madrid tarafından doğru kullanılmamasına eleştiri getirilirken, "eğer Arda başka bir takımda olsaydı yıldız olurdu" şeklinde değerlendirmelerde bulunuldu.

"OLAĞANÜSTÜ YETENEĞE SAHİP"

Aynı haberde Arda'nın olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğu belirtilirken, "bunun fark edilmesi için topu nasıl kullandığına bakmanız yeterli" analizine yer verildi. Milli futbolcunun olası takımdan ayrılması hakkında da değerlendirmeye yer verilen haberde, Odegaard işaret edilerek "bu durum ilk olmayacak" denildi.

Arda Güler'in Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamamasına dikkat çekilirken milli futbolcunun yeteneklerini kaybedebilme tehlikesine de vurgu yapıldı.

Bu sezon eflatun beyazlılar ile 15 maça çıkan Arda Güler, 484 dakika sahada kaldı ve takımını 1 asistlik katkı sağladı.