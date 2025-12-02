İSTANBUL 15°C / 8°C
İspanyol basını, Arda Güler'in son haftalardaki form düşüşünü manşetlere taşırken Bellingham ile uyum sorununa dikkat çekti. Real Madrid'de sezonun başında etkili bir performans sergileyen milli futbolcunun son maçlarda üretkenliğini kaybettiği vurgulandı.

2 Aralık 2025 Salı 20:34
İspanya'da gündem Arda Güler! ''Bellingham ile anlaşamıyor''
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun en güvendiği isimlerden biri olan Arda Güler'in son dönemdeki performans düşüşü İspanya'da dikkat çekiyor.

Sport gazetesinde "Güler çöktü" başlığıyla yer alan haberde, milli futbolcunun 11 maçtır gol katkısı verememesinin en büyük nedeninin Jude Bellingham ile uyum sorunu olduğu belirtildi.

BELLINGHAM İLE ANLAŞAMIYOR

Habere göre, Arda'nın Bellingham sakatlandığında fırtınalar estiği yazarken, "Bellingham ile pek anlaşamıyor. İkisi de, orta sahanın geri kalanıyla paylaştıkları hücum orta saha rolünde partnerleri olmadan oynadıklarında daha çok parlıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol basını, Arda'nın özellikle Kylian Mbappe ile olan uyumunun devam ettiğini, tüm asistlerinin Fransız yıldızla gerçekleştiğini vurguladı. Milli futbolcu, ilk 11 maçta 5 asist yaparken, son 8 maçta yalnızca 1 asist kaydedebildi. Haberde, "Alan ve fiziksel olarak çok tehlikeli bir oyuncu, ancak şimdi yorgunluk belirtileri gösteriyor ve Bellingham'ın yanında yerini bulmakta zorlanıyor." ifadelerine yer verildi.

