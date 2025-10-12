Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Arda Güler 1 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maç sonrası İspanyol basınında adından söz ettirdi. İşte İspanyolların Real Madridli milli yıldız için attığı başlıklar...

Marca: Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti.

Real Madrid: Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madridli oyuncu, milli takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu.

Eurosport: Arda Güler'in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti.

Yahoo: 1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin üstünlüğünü kanıtladı.

Okdiario: Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi.

Vavel: Türkiye deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik ezici bir skorla mağlup etti.

Eldesmarque: Arda Güler'in Bulgaristan deplasmanında bir gol ve iki asistle yaptığı "gösteri". 24 milli maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye'deki statüsünü güçlendiriyor. İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu. İlk dakikadan itibaren Arda Güler, hız, vizyon ve bitiricilik becerilerini birleştirerek takımına liderlik etti ve takımın en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Başrol oyuncusu Arda Güler olan, Türkiye'nin hakim olduğu parti.

MSN: 1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldz, Türkiye'nin Bulgaristan'ı hezimete uğrattığı maçta gösteri yaptı.

AS: Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella'nın takımı, ikinci yarıda Bulgaristan'ı perişan etti.