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Spor

İspanya'da gündem Arda Güler! ''Montella daha fazla oynatmalı''

Arda Güler, A Milli Takım'ın Polonya ile oynadığı maçtaki performansıyla İspanya basınında gündem oldu. Genç oyuncu için övgü dolu ifadeler yer verilirken, teknik direktör Montella'nın daha fazla süre vermesi gerektiği belirtildi. İşte detaylar...

11 Haziran 2024 Salı 13:09 - Güncelleme:
İspanya'da gündem Arda Güler! ''Montella daha fazla oynatmalı''
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını deplasmanda Polonya'ya karşı oynayan A Milli Futbol Takımımız sahadan son dakika yenilen golle 2-1 mağlup oldu.

ARDA GÜLER TAKIMI AYAĞA KALDIRDI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Ay-yıldızlılarda devre arasında Barış Alper Yılmaz ile Arda Güler oyuna dahil oldu. Barış Alper attığı golle beraberliği sağlarken, Arda Güler ise performansıyla takımı ayağa kaldıran isim oldu.

İKİLİ MÜCADELE KAYBETMEDİ

Yıldız oyuncunun performansı istatistiklere de yansıdı. 45 dakikada rakip takımdan beş kez top kapmayı başaran Arda Güler, Polonyalı oyuncularla girdiği dokuz ikili mücadelenin tamamında rakiplerine üstünlük sağladı. Takım arkadaşlarına dört kez de şut pası verdi.

"TÜRKİYE, ARDA GÜLER İÇİN UMUTLANDI"

İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'nın 'Galibiyet Polonya'ya pahalıya patladı, Türkiye Arda Güler için umutlandı' başlıklı haberinde; "İkinci yarıda Arda Güler ön plandaydı. Real Madridli oyuncu takıma yaratıcılık kazandırmak için oyuna girdi." ifadelerine yer verildi.

"ARDA TURA, LEWANDOWSKI YAZI"

AS'ta ise maçla ilgili şu ifadelere yer verildi; "Polonyalı forvet, Türkiye karşısında ilk yarıda oyundan çıkarak Polonya'da alarm zillerini çaldırdı. Madridli oyuncu takımının en iyi oyuncularından biriydi. Real Madridli oyuncu gol atamadı ama iki şans yakaladı ve muazzam kalitesiyle Montella'nın milli takımında ilk 11'de yer almak için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteren birkaç detay bıraktı."

"ARDA GÜLER ŞOV YAPIYOR"

Madrid merkezli Defenca Central ise, "Arda Güler şov yapıyor: Türkiye ile daha fazla dakika istiyor" başlıklı haberde şu ifadelere yer verdi: "Genç Türk oyuncu 45 dakika oynadı ve büyük işler için hazır olduğunu gösterdi."

MONTELLA'YA TAVSİYE

Real Madridli oyuncu sadece 45 dakika oynadı ancak büyük işler yapmaya hazır olduğunu ve Vincenzo Montella'nın grup aşamasından çıkma şansı olması için ona daha fazla rol vermesi gerektiğini gösterdi."

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