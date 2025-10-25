İSTANBUL 20°C / 13°C
25 Ekim 2025 Cumartesi
Spor

İspanya'da gündem Arda Güler! Yaptığı hareket gündem oldu

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Bellingham'ın golüyle mağlup ederken, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu.

25 Ekim 2025 Cumartesi 18:26
İspanya'da gündem Arda Güler! Yaptığı hareket gündem oldu
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Bellingham'ın golüyle mağlup ederken, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu. Müthiş performansıyla istatistiklerde zirveye çıkan milli yıldız, maçın oyuncusu seçildi. Ancak Arda Güler'in maç sonrasında sosyal medyada yayılan bir videosu, en az performansı kadar gündem yarattı.

İspanyol basını, "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ama televizyonda gösterilmeyen hareket" başlığıyla haberi manşetine taşıdı.

Görüntülerde, genç futbolcu oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaştı. Devamında Arda Güler, yedek kulübesinin en sonunda oturan iki polis memuruna da elini uzatarak onlarla da tokalaştı. Bu samimi davranış, İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, Arda'nın hem saha içindeki yeteneği hem de saha dışındaki karakteriyle fark yarattığını bir kez daha gösterdi.

  • RealMadrid
  • ArdaGüler
  • ŞampiyonlarLigi

