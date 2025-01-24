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Spor

İspanya'da gündem Beşiktaş! ''Bilbao gemisi İstanbul'da battı''

Beşiktaş'ın Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup ettiği maçın etkileri İspanya'da devam ediyor. Sadece 1 puan ihtiyacıyla İstanbul'a gelen Bilbao İspanyol basını tarafından ağır eleştirildi ve hakkında 'Bilbao gemisi İstanbul'da battı. Athletic, İstanbul'da sezonun en zor anlarını yaşadı ve ağır bir yenilgi aldı.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Akşam24 Ocak 2025 Cuma 09:20 - Güncelleme:
İspanya'da gündem Beşiktaş! ''Bilbao gemisi İstanbul'da battı''
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Yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçını İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşısında oynayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin liderine İstanbul'da sahayı dar etti. Bu maça kadar yenilgisiz gelen ve La Liga'da zirve yarışında olan İspanyol ekibi, temsilcimizden 4-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Özellikle sahadaki futbolcular kadar tribünleri dolduran Siyah-Beyazlı taraftarlar da gösterdiği performansla rakibin boğulmasına etki etti. "

Sadece 1 puan ihtiyacıyla İstanbul'a gelen Bilbao'yu İspanyol basını sert eleştirirken, Avrupa medyası da bu maça geniş yer verdi. Dış basından yansımalar şöyle; Marca: "Bilbao gemisi İstanbul'da battı. Athletic, İstanbul'da sezonun en zor anlarını yaşadı ve ağır bir yenilgi aldı." AS: "Beşiktaş'ın Kara Kartalı, Athletic Club'ın Aslanları'nı parçalayıp yuttu." Football Espana: "Athletic, İstanbul'da devrildi." Zerozero: "Beşiktaş, Bilbao karşısında göz kamaştırıyor." Cadenaser: "Bilbao'nun faciası! Kırmızı-Beyazlı takım yenilgiyi kabullendi. 1 puana ihtiyaç varken şimdi Plzen'le oynanacak maçı beklemek zorundalar. Dramatik ilk yenilgi." Flashes: "Athletic'e İstanbul cehennem oldu.

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