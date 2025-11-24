İSTANBUL 18°C / 9°C
İspanya'da gündem Marco Asensio! ''Fenerbahçe'de zaferin mimarı''

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla mağlup ettiği maçta sarı lacivertlilerin 2 golünü atan Marco Asensio İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını Marco Asensio için 'Türkiye'de oynadığı son 9 maçta 6 gol atan Asensio, performansının zirvesine ulaştı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

24 Kasım 2025 Pazartesi 09:22
Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçı, İspanyol basınında da gündeme oturdu. İspanya Milli Takımı oyuncusu Marco Asensio'nun maçta 2 golle geri dönüşün baş mimarı olması ve özellikle attığı ikinci gol Marca ve AS'ta manşetlere çıktı.

"HALA DURDURULAMAZ BİRİ"

Marca, "Asensio hala durdurulamaz biri" manşetini attı. Haberin devamında "Türkiye'de oynadığı son 9 maçta 6 gol atan Asensio, performansının zirvesine ulaştı. Hatlar arasında özgürce oynayan ve özgüven kazanan Asensio, takımının en kritik oyuncusu haline geldi. Türk futboluna transferi riskliydi ve daha fiziksel bir lig kolay değildi. Ancak zaman Marco'yu haklı çıkardı." denildi.

"KALPLERİ KAZANDI!"

Madrid merkezli gazetede, "Asensio, Fenerbahçe'nin rekabet seviyesini yükseltti. Kulübün yıldızı oldu. Taraftarın kalbini kazandı. Tüm Fenerbahçeliler, Asensio'nun kendilerini şampiyonluğa götürmesini bekliyor." denildi.

"ZAFERİN MİMARI"

AS ise "Fenerbahçe'nin zaferinin mimarı Asensio" manşetini attı ve "Takımını üst üste 5. galibiyete götürdü." denildi.

"ALIŞILMADIK BİR GOL"

Haberin devamında "Asensio takipçiliğini konuşturdu ve takımının ilk golünü attı. Marco, 65. dakikada muhteşem bir golle takımını öne geçirdi. Golü alışılmadıktı. Spektaküler bir teknikle top kalecinin çıkaramayacağı bir yere gitti." denildi.

