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Spor

İspanya'da gündem Real Madrid'in şaşırtan mağlubiyeti! ''Utanç verici''

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Arsenal deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alınan sonuç karşısında şaşkına dönen İspanyol basını 'Utanç verici' manşetini attı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Nisan 2025 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
İspanya'da gündem Real Madrid'in şaşırtan mağlubiyeti! ''Utanç verici''
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Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun çeyrek finali dün oynanan iki maçla başladı.

Arsenal-Real Madrid ve Bayern Münih-Inter maçlarının ardından Arsenal ile Inter avantajlı skorla sahadan ayrıldı.

Declan Rice'ın serbest vuruştan kaydettiği iki golle damga vurduğu maçı Arsenal 3-0 kazandı ve büyük bir avantajı rövanş öncesinde yakaladı.

İspanyol basını karşılaşmanın ardından Real Madrid'in rövanşta yeni bir mucizeye imza atması gerektiğine dikkat çekti.

Marca bugünkü sayısının kapağında, "Utanç verici ama Madrid için hiçbir şey imkansız değil" ifadeleri kullanıldı.

Mundo Deportivo ise maça ilişkin "Real Madrid'in Londra'daki hezimeti" başlığına yer verdi.

Bir diğer İspanyol spor gazetesi AS, "Başka bir mucizeye zorlandı" ve "Real Madrid çöktü" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımına yönelik eleştirilerde bulunurken rövanş için, "Evet, zor bir yenilgiydi ve bunu beklemiyoduk. Takım ilk yarıda oldukça iyiydi ancak daha sonra gelen iki gol takımın zihinsel ve fiziksel olarak düşmesine neden oldu ve maçı bitirmeyi zorlaştırdı. Çok yüksek seviyede oynayan güçlü bir takımla karşılaştık." dedi.

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