İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7867
  • EURO
    37,3299
  • ALTIN
    3167.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İspanya'da gündem ''yabancı hakem''

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı RafaelLouzan, Real Madrid Başkanı Florentino Perez2in hakemlerden memnun olmadığını ve La Liga'ya İngiliz hakemlerini getirmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
İspanya'da gündem ''yabancı hakem''
ABONE OL

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'dan, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Louzan, Perez'in hakemlerden memnun olmadığını ve La Liga'ya İngiliz hakemlerini getirmek istediğini söyledi.

Rafael Louzan, yaptığı açıklamada, "Florentino Perez, hakemler konusunda memnuniyetsizliğini net bir dille ifade ediyor. Bana, "Bize zarar veren bu hakem sorununu çözmek zorundasınız. Hakemler yüzünden birçok şampiyonluk kaybettik." dedi." sözlerini sarf etti.

Perez'in La Liga için İngiliz hakem düşüncesinde olduğunu söyleyen Louzan, "Bana bir gün La Liga'ya İngiliz hakemlerini getirmek istediğini söyledi." dedi.

  • La Liga
  • Rafael Louzan
  • Florentino Perez

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.