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Spor

İspanya'da hakem Manzano gündemden düşmüyor

Real Madrid'in 2-2 berabere kaldığı Valencia karşılaşmasında futbol sahalarından ender görünecek bir maç sonu yaşanmıştı. İspanyol basını, Manzano'yu gündemden düşürmezken Galatasaray-Benfica maçı örnek gösterildi.

Akşam4 Mart 2024 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
İspanya'da hakem Manzano gündemden düşmüyor
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Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Valencia ile 2-2 berabere kalırken son düdüğün ardından saha karıştı. Madrid'de 90+9'da Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu esnada Jude Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Kısa süre sonra hakem Jesus Gil Manzano'nun gol öncesi maçı bitirdiği anlaşıldı ve ortalık karıştı. Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterirken Carlo Ancelotti de sahaya girdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid'de Bellingham ve Rüdiger kırmızı kart gördü.

HAKEMLİK YAPMA

Manzano, 2018-19 sezonunda Galatasaray'ın Benfica'yı ağırladığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçını yönetmişti. İspanyol hakem, bu karşılaşmanın 26. dakikasında Portekiz ekibine verdiği yanlış penaltı kararı ile tura etki etti. Evinde 2-1 kaybeden Aslan, deplasmandan golsüz eşitlikle ayrılarak Avrupa'ya veda etmişti. Öte yandan Messi, Barcelona forması giydiği dönemde 2-2 biten Girona karşılaşmasının ardından Manzano'nun elini sıkmamıştı. Eski Barçalı Pique ise Manzano için "Lütfen hakemlik yapma, başka bir iş arıyorsan ben sana yardımcı olacağım söz" ifadelerini kullanmıştı.

HIRSIZ ÇIKARTMASI

Villarreal taraftarları bir dönem 2-1 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası Manzano'nun aracına 'hırsız' çıkartması yapıştırarak tepki göstermişti. Manzano ise 2018 yılında verdiği bir röportajda "Hata yapıyoruz ama bir önceki maçta kendi aleyhlerine hata yaptığım oyuncular, bir sonraki maçta lehlerine hata yapınca bana melek gibi davranıyor" demişti.

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