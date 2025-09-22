İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Barcelona, 3-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Barça'ya galibiyeti getiren goller, 15 ve 34'te Ferran Torres ve 62'de Dani Olmo'dan geldi.

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Barcelona, puanını 13 yaptı. Getafe ise 9 puanda kaldı.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA SAHAYA GİRDİ

Öte yandan karşılaşmaya, maç oynanırken Filistin bayrağıyla sahaya giren bir genç damga vurdu.

İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto eden genç, bu zulme tepki göstermek adına Filistin bayrağıyla sahaya atladı.