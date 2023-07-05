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Spor

İspanya'da manşetler Arda Güler! Dünya devi Real Madrid'e gidiyor...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler dünya devi Real Madrid'e transfer oluyor. 18 yaşındaki oyuncunun Madrid ekibiyle anlaşması İspanya medyasında büyük ses getirdi. İşte detaylar...

5 Temmuz 2023 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
İspanya'da manşetler Arda Güler! Dünya devi Real Madrid'e gidiyor...
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Arda Güler'in Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi, İspanyol basınında manşetlere çıktı. İşte Arda Güler'in kararının İspanyol spor basınına yansımaları...

MARCA

"MADRİD, GÜLER'İ BARÇA'NIN ELİNDEN ALDI"

"Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."

AS

"GÜLER, MADRİD'İ SEÇTİ."

"Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor."

SPORT

"MADRİD'DEN GÜLER TEKLİFİ"

"Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor."

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