İspanya'da Marcao'ya ağır ceza

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Brezilyalı stoper Marcao, Sevilla kariyerinde zor bir süreçten geçiyor.

Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Marcao, son olarak Real Madrid maçının ardından İspanya'da gündeme geldi.

HAKEME AĞIR KÜFÜRLER

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Marcao'nun, maçın hakemi Alejandro Muñiz Ruiz'e yönelik kullandığı ifadelerin hakem raporuna yansıdığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Brezilyalı savunmacının hakeme küfür ettiği ve tehdit içeren sözler sarf ettiği aktarıldı.

Mücadelenin 68. dakikasında Jude Bellingham'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan oyundan atılan Marcao'nun, sahadan çıkarken hakeme ağır küfürler ettiği ifade edildi. Bu olayların ardından İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları harekete geçti.

6 MAÇ MEN CEZA

Verilen karar doğrultusunda Marcao'ya toplam 6 maç men cezası uygulandı. Hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Marcao'ya, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurması nedeniyle 1 maç, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle de 1 maç ceza verildi.