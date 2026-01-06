İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

İspanya'da ortalığı karıştıran iddia! Real Madrid'de Arda Güler krizi

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Real Betis'i 5-1'lik skorla mağlup etti. Oyuna sonradan giren milli futbolcu Arda Güler maçı 1 asistle tamamladı. Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol gazeteci Julio Maldonado, Arda Güler hakkında şaşırtan bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

6 Ocak 2026 Salı 11:13
İspanya'da ortalığı karıştıran iddia! Real Madrid'de Arda Güler krizi
Real Betis'i 5 golle geçen Real Madrid'de Arda Güler maça yedek başlamıştı. Sonradan oyuna giren milli futbolcu karşılaşmayı bir asistle tamamlama başarısı gösterdi ancak yine de dikkat çeken bir iddianın hedefi olmaktan kurtulamadı.

Arda Güler'le ilgili "Maldini" lakaplı İspanyolların ünlü gazetecisi Julio Maldonado çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Defansa Central'de yer alan haberde Julio Maldonado, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i artık eski kadar tutmadığını belirtti. Alonso'nun Güler'e olan güveninin azalmaya başladığı iddia edildi.

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği için Xabi Alonso ile arasındaki iletişim oldukça önemli. Julio Maldonado'nun iddiası doğruysa eflatun-beyazlıların sezon sonunda gelecek cazip teklifleri değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Maldonao şu açıklamalarda bulundu:

"Xabi Alonso, ilk 11'ini seçerek önemli bir şeyi açıkça ortaya koydu: Güler'e olan güveni azaldı. Onu kritik bir maçta yedek kulübesinde bıraktı. Futbol böyledir; yeşil saha bazen sana verir, bazen senden alır. Sen sahada karşılık verebiliyorsan, bu genellikle çok çalıştığın ve doğru bir tutum sergilediğin içindir."

