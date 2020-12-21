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Spor

İspanya'da rahatsızlanan Galatasaray'ın hocası Nedim Özbey için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

İspanya'da rahatsızlanan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:08
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Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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