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Spor

İspanya'da sel felaketi! Maçlar oynanmayacak

İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan sel felaketi 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Copa del Rey'de oynanacak 2 maç ertelenirken, Valencia-Real Madrid ve Levante-Malaga karşılaşmalarının da ertelenmesi gündemde.

30 Ekim 2024 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
İspanya'da sel felaketi! Maçlar oynanmayacak
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İspanya'nın güneydoğusundaki Valencia bölgesinde gerçekleşen sel felaketinde 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği belirtildi. 29 Ekim'de başlayan yağışlarda yollar ve kasabalar sular altında kalırken Copa del Rey'de oynanacak bazı maçlar ertelendi.

LA LIGA'DA DA ERTELEME GÜNDEMDE

Şu ana kadar Copa del Rey'de oynanacak Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçları ertelendi. Marca'da yer alan habere göre La Liga'da oynanacak Valencia-Real Madrid ve Levante-Malaga maçlarının da ertelenmesi gündemde.

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