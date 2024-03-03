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  • İspanya'da tarihte görülmemiş son! Real Madrid attı, hakem ''Maçı bitirdim'' dedi
Spor

İspanya'da tarihte görülmemiş son! Real Madrid attı, hakem ''Maçı bitirdim'' dedi

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son dakikasında Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı ama gol sayılmadı.

3 Mart 2024 Pazar 01:24 - Güncelleme:
İspanya'da tarihte görülmemiş son! Real Madrid attı, hakem ''Maçı bitirdim'' dedi
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İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mestalla'da oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Real Madrid karşılaşmayı 2-2 beraberlik ile tamamlamayı bildi.

Real Madrid'in gollerini 45+5 ve 76. dakikalarda Vinicius Junior kaydederken, Valencia'nın gollerini 27. dakikada Hugo Duro ve 30. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

Valencia'da Cenk Özkaçar 89. dakikada oyuna girerken, Real Madrid'de Arda Güler süre almadı.

İSPANYA'DA HAKEMDEN İNANILMAZ SON!

Maçın son saniyelerinde Valencia - Real Madrid maçında saha karıştı!

Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

REAL MADRID'E İKİ KIRMIZI KART

Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncuları Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 66 puana ulaşırken, Valencia 37 puana ulaşmış oldu.

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