28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  İspanya'da Victor Osimhen analizi! ''Eşsiz bir pres oyuncusu''
Spor

İspanya'da Victor Osimhen analizi! ''Eşsiz bir pres oyuncusu''

Barcelona'nın golcü transferinde listede yer alan Victor Osimhen için çarpıcı bir yazı kaleme alındı. İspanyol basını, Osimhen'in eşsiz bir pres oyuncusu olması nedeniyle Hansi Flick'in ilgisini çektiğini belirtti.

Akşam28 Mart 2026 Cumartesi 08:49 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, sergilediği başarılı performansla birlikte birçok Avrupa devini peşine taktı.

İspanya La Liga takımlarından Barcelona da 27 yaşındaki forvet ile ilgilenen ekiplerden birisi. Katalan devi, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin yerine Osimhen'i düşünüyor. İspanyol basınından Cronicaglobal, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, Nijeryalı yıldızı çok istediğini belirterek şu analizi paylaştı: "Osimhen, gol atma içgüdüsünün ötesinde, eşsiz bir pres oyuncusu olması nedeniyle Hansi Flick'in ilgisini çekiyor. Teknik olarak yetenekli olmasa da, takıma her zaman katkı sağlıyor. Dusan Vlahovic gibi isimler ise Barcelona'nın seçenekleri arasında değil." Osimhen'in Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek.

