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Spor

İspanya'da yılın teknik direktörü Hansi Flick

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick şimdi de La Liga'da sezonun en iyi teknik direktörü seçildi.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
İspanya'da yılın teknik direktörü Hansi Flick
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2024/2025 sezonu boyunca üç kez La Liga'da Ayın Teknik Direktörü seçilen Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, şimdi de La Liga'da Sezonun En İyi Teknik Direktörü ödülünü kazandı.

Flick son oylamada Manuel Pellegrini (Real Betis), Jose Bordalas (Getafe ), Manolo Gonzalez, (RCD Espanyol), Michel (Girona FC), Ernesto Valverde (Athletic Club) ve Diego Simeone (Atletico Madrid) gibi isimleri geride bıraktı.

60 yaşındaki Alman taktisyen, kupasız bir sezon geçiren kulübün efsane ismi Xavi Hernandez'in görevden alınmasının ardından geçtiğimiz yaz takımın başına geçti.

Flick, Barcelona'daki ilk sezonunda kulübün gidişatını değiştirdi ve hücuma yönelik bir futbol oynamasını sağladı.

La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nı kazanarak üçleme yaptı.

Barcelona, La Liga'da sadece altı maç kaybetti ve 102 gol atarak Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok gol atan takım oldu.

DALGA KONUSU OLMUŞTU

Sessiz sedasız Barcelona'ya geldiği ilk gün Hansi Flick'in eli çantalı tren garında çekilen fotoğrafı, dalga konusu olmuştu. Sosyal medyada insanlar "Bu adam mı Barcelona'yı kurtaracak?" yorumlarında bulunmuştu.

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