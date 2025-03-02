İspanya'da zirvenin sahibi Barcelona

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Estadi Olympic Lluis Companys'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 4-0'lık skorla kazandı.

Sociedad, 17. dakikada Aritz Elustondo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Barcelona, 25. dakikada Gerard Martin ile öne geçti. Marc Casado, 29. dakikada attığı golle ilk devrenin skorunu belirledi.

Rafael Araujo, 56'da farkı 3'e çıkardı. Robert Lewandowski, 61. dakikada Barça'nın dördüncü golünü attı.

BARÇA ZİRVENİN TEK BAŞINA SAHİBİ

Ligde üst üste 6. galibiyetini elde eden Barcelona, 57 puanla zirvenin tek başına sahibi oldu. Sociedad ise 34 puanda kaldı ve ilk 4'ün 14 puan gerisine düştü.

Barcelona, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Sociedad ise Sevilla'yı konuk edecek.