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Spor

İspanya'dan rahat galibiyet

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, Güney Kıbrıs'a konuk oldu. Karşılaşmayı deplasman ekibi 3-1 kazanırken liderliğini de sürdürmüş oldu.

16 Kasım 2023 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
İspanya'dan rahat galibiyet
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EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda Güney Kıbrıs ile İspanya karşı karşıya geldi.

Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İspanya 3-1 kazanırken goller; 5. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 28. dakikada Joselu'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 75. dakikada Kostas Pileas kaydetti.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen İspanya bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşırken, Güney Kıbrıs 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında 19 Kasım tarihinde İspanya evinde Gürcistan'ı ağırlarken, Güney Kıbrıs gruptaki maçlarını tamamlamış oldu.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İspanya'nın en golcü isimleri 4'er golle Alvaro Morata ve Joselu oldu.

  • EURO2024Elemeleri
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  • güney kıbrıs

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