9 Aralık 2025 Salı
Spor

İspanya'dan sevindiren haber! Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Norveçli golcü Alexander Sörloth için güzel haber İspanyol basınından geldi. Athletic Bilbao'ya 1-0 kaybeden Atletico Madrid'de Sörloth hedef olurken sarı lacivertli yönetim ikinci teması da kuracak. İşte detaylar...

9 Aralık 2025 Salı 09:04
İspanya'dan sevindiren haber! Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi
ABONE OL

Lewandowski operasyonunun zor olması nedeniyle Trabzonspor'un eski yıldız 9 numarası Alexander Sörloth'a odaklanan Fenerbahçe adına olumlu gelişmeler yaşanıyor. Atletico Madrid'de mutsuz olduğu konuşulan Norveçli forvete Athletic Bilbao yenilgisinden dolayı fatura çıktı. 1-0 kaybedilen karşılaşmada 62. dakikada oyuna dahil olan 30 yaşındaki forvetin varlık gösteremediği ve keyifsizliğinin sahaya yansıdığından bahsedildi.

AS Gazetesi, son 2 maçını kaybeden Atletico'nun forvete operasyon yapacağını belirterek şu haberi geçti: "Kıvılcım eksikliği var, Atletico arayışta. Takım Julian Alvarez'e bağlandı. Sörloth çok istikrarsız bir forvet. Griezmann kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Forvetler bekleneni veremiyor." Öte yandan taraftarlar da Alexander Sörloth'u sert şekilde eleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle görüşen Sarı-Lacivertli yönetim ikinci teması da kuracak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır gitmek isteyen eski Trabzonlu Alexander Sörloth, geçmişte geri çevirdiği F.Bahçe'ye artık daha sıcak bakıyor.

