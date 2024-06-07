İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3016
  • EURO
    35,0353
  • ALTIN
    2406.73
  • BIST100
    10171.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
Spor

İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğini üstlendiği EURO 2024'te mücadele edecek olan 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

7 Haziran 2024 Cuma 15:42 - Güncelleme:
İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
ABONE OL

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin belirlediği kadro şöyle:

Kaleci: David Raya, Unai Simon, Alex Remiro

Defans: Aymeric Laporte, Robin le Normand, Nacho Fernandez, Dani Carvahal, Alejandro Grimaldo, Jesus Navas, Dani Vivian, Marc Cucurella

Orta Saha: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Fermin Lopez, Alex Baena

Forvet: Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Joselu Mato, Ferran Torres, Ayoze Perez

B Grubunda mücadele edecek olan İspanya'nın grubunda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.