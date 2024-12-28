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Spor

İspanya'yı karıştıran Florentino Perez açıklaması

İspanya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Rafael Louzan'ın Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile ilgili 'Kendimi Florentino Perez'e hizmet etmeye adadım.' sözleri İspanya'da gündem oldu.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
İspanya'yı karıştıran Florentino Perez açıklaması
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İspanya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Rafael Louzan'ın Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkındaki sözleri ülkede büyük tepki çekti.

Louzan'ın Florentino Perez'in İspanyol futbolu için çok önemli bir kişilik olduğundan bahsettiği açıklamada, "Kendimi Florentino Perez'e hizmet etmeye adadım." ifadelerini kullanması, özellikle Barcelona ve Atletico Madrid taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Öte yandan daha önce birçok kez Real Madrid taraftarı olduğunu açıklayan LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın da Louzan'ın yardımcılığına getirilmesi, tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.

  • İspanya Futbol Federasyonu
  • Rafael Louzan
  • Real Madrid
  • Florentino Perez

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