İspanya LaLiga'da yeni sezon bu hafta başlıyor. Xabi Alonso yönetimindeki ilk sezonunda Real Madrid, açılış maçını Santiago Bernabeu'da Osasuna'ya karşı oynayacak.

Yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçı için Avusturya'ya giden Real Madrid, WSG Tirol'u farklı mağlup etti. Real Madrid'in bu maçtaki gollerini Eder Militao, Kylian Mbappe (2) ve Rodrygo kaydetti.

MAÇTA BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Arda Güler, WSG Tirol karşısında maça ilk 11'de başlarken Kylian Mbappe'nin ilk golünde asisti yaptı. Arda, maçta iki kez direğe takılırken milli futbolcu, maç boyunca etkili bir oyun sergiledi. Maçın ardından milli futbolcunun performansı İspanya'da gündem oldu.

Marca'nın bugünkü sayısının kapağında "Real Madrid, Arda Güler'in liderliğinde rakibini farklı mağlup ediyor ve Mbappe iki gol atıyor." ifadelerine yer verdi.

Maça ilişkin haberde ise Arda için, "Xabi Alonso, oyunu başlatması için Dean Huijsen'e, devam ettirmesi için Arda'ya güveniyor. Her iki futbolcu da geleceğin Real Madrid'inin onlardan oluşacağının sözünü verdi." denildi.

AS gazetesinde ise Arda Güler ve Kylian Mbappe için "Xabi Alonso'nun büyücüleri" başlığı kullanıldı. Milli futbolcunun performansı için şu ifadelere yer verildi, "Arda Güler, oyun kurucu olarak parlıyor."

Arda Güler için ayrıca, "Arda Güler yönetiyor, Mbappe gol atıyor. Her durumda takım hiyerarşisinde yükselme belirtileri gösterdi. Bu pozisyonu için olmazsa olmaz bir koşuldu. Türk futbolcu, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu pozisyonunda." yorumu yapıldı.

TÜRK SEYİRCİLERDEN DESTEK

Avusturya'daki maçı takip etmek için stadyuma giden Türk taraftarlar, milli futbolcu Arda Güler'e destek oldu. Arda Güler forması giyen ve yanlarında Fenerbahçe forması getiren taraftarlar, milli futbolcuyu canlı olarak izlemenin heyecanını yaşadı.